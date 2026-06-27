„Flamingos“ schießen Russen-Waffenfabrik in Brand

Zuvor hatten russische Drohnenangriffe in den ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Sumy drei Todesopfer gefordert. In der Stadt Nikopol wurden beim Angriff auf einen Kleinbus zwei Menschen getötet und zwölf verletzt, teilt der zuständige Gouverneur mit. In der Grenzregion Sumy starb ein Mann durch einen weiteren Drohnenangriff. Zudem wurden in der südöstlichen Region Saporischschja zwei Menschen bei russischen Angriffen verletzt.