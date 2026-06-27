„Traum“ wird wahr – Kap Verde feiert WM-Sensation

Eine Minute, vielleicht zwei Minuten mussten sie noch überstehen. Wie kleine Kinder zu Weihnachten standen die kapverdischen Spieler nach ihrem Schlusspfiff im Kreis um ein Handy herum, auf dem die Schlusssekunden der Partie von Spanien gegen Uruguay zu sehen waren. Und dann: pure Freude, Glückseligkeit – und eine Sensation, wie es sie in der WM-Geschichte selten gegeben hat. Durch das 0:0 gegen Saudi-Arabien und den spanischen Sieg im Parallelspiel erreichte die Auswahl des Inselstaates bei ihrem Debüt gleich die K.-o.-Runde. „Ehrlich, das ist verrückt. Für mich wird ein Traum wahr“, sagte Mittelfeldspieler Deroy Duarte, der das Zittern vor dem Handy so beschrieb: „Ich war kurz davor, zu weinen.“