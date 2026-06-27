„Ich will hier nicht noch ein Gefängnis haben“

„Ganz ehrlich und aus dem Bauch heraus: Nein, ich will dieses Gefängnis hier nicht haben“, sagt Alma Halilović. Zumal es dann das Zweite wäre. Denn neben dem bestehenden Forensisch-therapeutischen Zentrum Asten soll eine neue Justizanstalt errichtet werden. Auch wenn der Plan des Justizministeriums der Bürgermeisterin sauer aufstößt, weiß sie, dass die Gemeinde einen solchen Bau nicht abwehren kann – hier hat der Bund einfach das letzte Wort.