„Ich will hier nicht noch ein Gefängnis haben“

In einer knapp 7000-Seelen-Gemeinde in Oberösterreich soll ein zweites Gefängnis errichtet werden. Die Bürgermeisterin ist gegen die möglichen Pläne der Justizanstalt. Auch die Bürger sprechen sich klar dagegen aus. „Es geht um die Sicherheit der Gemeinde“, so die Ortschefin.
„Ganz ehrlich und aus dem Bauch heraus: Nein, ich will dieses Gefängnis hier nicht haben“, sagt Alma Halilović. Zumal es dann das Zweite wäre. Denn neben dem bestehenden Forensisch-therapeutischen Zentrum Asten soll eine neue Justizanstalt errichtet werden. Auch wenn der Plan des Justizministeriums der Bürgermeisterin sauer aufstößt, weiß sie, dass die Gemeinde einen solchen Bau nicht abwehren kann – hier hat der Bund einfach das letzte Wort.
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