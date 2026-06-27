Delfin zieht Touristen in Kroatien durch das Meer

Der Delfin wurde das erste Mal mit seiner Mutter gesichtet, als er noch ein Jungtier war. Danach sah man ihn nie wieder mit anderen Artgenossen – stattdessen spielt er lieber mit Bojen oder eben mit Menschen. Viele Touristen sind darüber entzückt, berühren das Tier oder halten sich an seiner Rückenflosse fest, um sich von ihm durch das Meer ziehen zu lassen.