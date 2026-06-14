Menopause: Wenn Emotionen Achterbahn fahren

7. Sich selbst mit Nachsicht begegnen

Die Menopause ist eine Phase der Veränderung. Es ist normal, nicht jeden Tag gleich leistungsfähig oder ausgeglichen zu sein. Ein freundlicher und verständnisvoller Umgang mit sich selbst kann den Druck deutlich reduzieren.

8. Unterstützung annehmen



Stärke heißt nicht, alles allein zu schaffen, sondern zu wissen, wann man Hilfe braucht. Wer sich dauerhaft belastet fühlt, sollte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Hausärzte, Gynäkologen, Psychotherapeuten oder Beratungsstellen unterstützen dabei, individuelle Lösungen zu finden.