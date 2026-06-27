In WM-Sensation steckt auch ein Stück Österreich

Ein Prozent kann viel helfen

Delta Cultura wird übrigens von der FIFA Foundation unterstützt, ist auch bei „Common Goal“ dabei. Bei dieser Initiative spenden Fußballprofis und Trainer ein Prozent ihres Jahresgehalts für Sozialprojekte. Wegenstein: „Die Spieler können die Projekte auch selbst aussuchen. Wenn wir einmal ein Prozent bekommen sollten, wäre unser Projekt für länger ausfinanziert.“ Lachender Nachsatz: „Oder ich muss auch wie Kap-Verde--Torhüter Vozinha auf Instagram etwas bewegen. Dann komme ich vielleicht auch leichter an Spenden für unser Projekt.“