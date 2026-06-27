Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Durch einen Spieler

In WM-Sensation steckt auch ein Stück Österreich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 11:51
Kap Verde-Verteidiger Diney Borges (links), der in allen drei WM-Gruppenspielen bärenstark ...
Kap Verde-Verteidiger Diney Borges (links), der in allen drei WM-Gruppenspielen bärenstark spielte, kam einst in Tarrafal im Bildungszentrum von Delta Cultura Austria zum Fußballspielen.(Bild: AP/Eric Gay)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Kap Verde feiert eine der größten Sensationen der WM-Geschichte. Der Inselstaat qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter Spanien für das 1/16-Finale, trifft jetzt auf Argentinien mit Superstar Lionel Messi. In der Mannschaft steckt auch ein Stück Österreich. Verteidiger und Stammspieler Diney Borges kam einst in Tarrafal im Bildungszentrum von Delta Cultura Austria zum Fußballspielen. Dort half einst auch Didi Constantini mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der vor über 20 Jahren aus Wien ausgewanderte Florian Wegenstein, Mitgründer des Bildungszentrums von Delta Cultura Austria in Tarrafal, erinnert sich an Diney Borges: „Er wollte am Anfang gar nicht kicken, hat sich nur an seinen Bruder, der unglaublich gerne und sehr viel gespielt hat, angehängt. Jetzt hat es sich gedreht, ist Diney ein absoluter Leistungsträger in der Nationalmannschaft von Kap Verde und trifft jetzt im 1/16-Finale auf Argentinien. Ich freue mich sehr für ihn.“

Diney Borges (zweite Reihe Zweiter von rechts) lernte im Bildungszentrum von Delta Cultura ...
Diney Borges (zweite Reihe Zweiter von rechts) lernte im Bildungszentrum von Delta Cultura Austria in Tarrafal das Fußballspielen. Die weiteren Säulen des Bildungszentrums sind Musik und Kunst.(Bild: Delta Cultura Austria)

2009 war Constantini Trainer in Kap Verde
Auch Didi Constantini half früher bei Delta Cultura Austria mit. 2009, vor seiner (letzten) Bestellung zum Teamchef, hatte der Tiroler den Archipel an der Nordwestküste Afrikas besucht, mit dem Fußball-Nachwuchs trainiert und den Verein Delta Cultura Austria stets unterstützt. So war Didi auch Schirmherr des Kap Verde Cups – einem Benefizturnier in Wien, das von 2011 bis zur Covid-Pandemie Geld für das Bildungszentrum mit Fußballschule in Tarrafal brachte.

Didi Constantini arbeitete ehrenamtlich als Trainer bei Delta Cultura Austria in Tarrafal.
Didi Constantini arbeitete ehrenamtlich als Trainer bei Delta Cultura Austria in Tarrafal.(Bild: Delta Cultura Austria)

„Didi hat alles ehrenamtlich gemacht“
Wegenstein erinnert sich: „Didi hat das alles ehrenamtlich gemacht, das war eine großartige Sache.“ Vor Ort fragte Constantini nach Wegensteins Weg in das exotische Paradies. Dessen Antwort beeindruckte ihn: „Ich habe bei Radio Wien ein Sparbuch gewonnen, es aufgelöst und bin in ein Reisebüro gegangen. Ich wollte noch am selben Tag verreisen, Kap Verde war das interessanteste Ziel.“ Dort verliebte sich Florian und blieb in Folge.

Florian Wegenstein mit seinen Töchtern Natalina (Mitte) und Ida-Lena in Tarrafal.
Florian Wegenstein mit seinen Töchtern Natalina (Mitte) und Ida-Lena in Tarrafal.(Bild: Florian Wegenstein)

„Jetzt kennt die ganze Welt Kap Verde“
Seine Tochter Natalina, die in Wien geboren ist, betont: „Es ist so schön, wie sich die Leute hier alle miteinander freuen. Du spürst, wie glücklich und stolz sie sind. Jetzt kennt die ganze Welt Kap Verde, musst du nicht mehr erklären, wo das Land liegt.“

Torhüter Vozinha ist eines der Social-Media-Phänomene dieser WM. Bei Instagram stiegen seit dem ...
Torhüter Vozinha ist eines der Social-Media-Phänomene dieser WM. Bei Instagram stiegen seit dem 0:0 gegen Spanien seine Followerzahlen von 50.000 auf aktuell 17 Millionen Follower. Damit hat sein Accout mehr Reichweite als zum Beispiel jener von ÖFB-Kapitän David Alaba (15,2 Millionen Follower).(Bild: AFP/BUDA MENDES)

Ein Prozent kann viel helfen
Delta Cultura wird übrigens von der FIFA Foundation unterstützt, ist auch bei „Common Goal“ dabei. Bei dieser Initiative spenden Fußballprofis und Trainer ein Prozent ihres Jahresgehalts für Sozialprojekte. Wegenstein: „Die Spieler können die Projekte auch selbst aussuchen. Wenn wir einmal ein Prozent bekommen sollten, wäre unser Projekt für länger ausfinanziert.“ Lachender Nachsatz: „Oder ich muss auch wie Kap-Verde--Torhüter Vozinha auf Instagram etwas bewegen. Dann komme ich vielleicht auch leichter an Spenden für unser Projekt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 11:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Alle Tore
Türkei – USA 3:2 – die Highlights im Video
Alle Tore
Tunesien – Niederlande 1:3 – die Highlights
Tore und Highlights
Video: Hier blamieren sich Deutsche gegen Ecuador
WM: Gruppe A
0:3! Tschechien enttäuscht – Alle Tore im Video
WM: Gruppe C
Brasilien überzeugt mit 3:0! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
123.725 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.899 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
112.942 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
954 mal kommentiert
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
822 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
799 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Durch einen Spieler
In WM-Sensation steckt auch ein Stück Österreich
„Schwieriges Spiel“
Spannend! Laimers Frau hat Wurzeln in Algerien
Sportkrone Inside
Dembele ole ole, Unterirdische Urus & ÖFB-Fokus
Gruppe K im TICKER
WM LIVE: Kolumbien gegen Portugal ab 1.30 Uhr LIVE
„Das existiert nicht“
Achtung! Algerien will nicht auf Remis spielen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf