Iran-Kapitän kritisiert FIFA: WM eine Katastrophe

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran hatte zu hohen Hürden in der WM-Vorbereitung und auch während des Turniers geführt. Iranische Verbandsvertreter kritisierten die Maßnahmen als Benachteiligung und beklagten zudem, dass mehrere Betreuer und Funktionäre keine US-Visa erhalten hätten. „Das liegt in der Verantwortung der FIFA“, sagte Taremi im WM-Stadion von Seattle. „Sie müssen hier jedes kleine Problem lösen, aber unseres konnten sie von Anfang an nicht lösen.“