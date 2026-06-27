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Bei Überholmanöver

Bikerin (58) prallt frontal gegen Fahrzeug – tot!

Tirol
27.06.2026 13:59
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Fürchterlicher Unfall am Samstagvormittag im Tiroler Ötztal: Eine 58-jährige Einheimische übersah bei einem Überholmanöver mit ihrem Motorrad einen entgegenkommenden Pkw und prallte frontal gegen das Fahrzeug. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

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Der fatale Unfall geschah am Samstag kurz nach 10 Uhr auf der Ötztalstraße im Gemeindegebiet von Oetz. Die 58-jährige Einheimische war gemeinsam mit ihrem Mann (59) taleinwärts mit ihren Motorrädern unterwegs.

Die Frau setzte schließlich zu einem Überholmanöver an und dürfte das entgegenkommende Auto eines 26-jährigen Deutschen übersehen haben. Die Bikerin prallte frontal gegen das Fahrzeug.

„Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Motorrad als auch der Pkw massiv beschädigt“, schildert die Polizei. Die Frau wurde durch die Luft geschleudert und blieb einige Meter von der Unfallstelle mit schweren Verletzungen liegen.

Zitat Icon

Die Motorradlenkerin erlag jedoch noch vor Eintreffen von Polizei und Rettung ihren schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Die Polizei

Trümmerteile trafen Motorradfahrer
Durch den Unfall wurden auch einige Trümmerteile des Bikes in alle Richtungen geschleudert. Ein Teil bzw. das Motorrad selbst trafen einen nachfolgenden Motorradlenker, einen 60-jähriger Deutscher. Dieser kam zu Sturz. Auch ein dahinter folgender Motorradlenker aus Deutschland (55) stürzte daraufhin.

Frau starb an Unfallstele
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten unverzüglich Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. „Die Motorradlenkerin erlag jedoch noch vor Eintreffen von Polizei und Rettung ihren schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle“, schildert die Exekutive. 

Drei weitere Verletzte
Der Pkw-Lenker und die beiden gestürzten Motorradlenker erlitten durch den Unfall erhebliche Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Beifahrerin im Pkw blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ötztalstraße war für die Dauer von rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

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