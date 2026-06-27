Dieses Duell hat es in Spielberg noch nie gegeben!

Auf dieses Duell dürfen Sie gespannt sein! Als Lewis Hamilton bereits einmal in der Formel 1-Weltmeisterschaft in Führung gelegen war, hatte Kimi Antonelli – 1-jährig – noch Windeln an. Jetzt duellieren sich die beiden in Spielberg um den Sieg beim GP von Österreich am Sonntag.
Die Eckdaten des Generationenduells sind an Kuriosität kaum zu überbieten: Als Antonelli am 25. August 2007 seinen ersten Geburtstag feierte, hatte Hamilton in seiner Debüt-Saison nicht nur schon die ersten drei Siege eingefahren, sondern führte sogar schon seit Wochen die WM an. Der Brite hat mehr als dreimal so viele GP-Siege (106) wie der Italiener Starts (31) aufweisen kann, lag mit 5521 Führungsrunden fast die vierfache Distanz von Antonellis gesamten bisherigen GP-Runden (1413) auf Platz eins.
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