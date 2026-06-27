Dieses Duell hat es in Spielberg noch nie gegeben!

Die Eckdaten des Generationenduells sind an Kuriosität kaum zu überbieten: Als Antonelli am 25. August 2007 seinen ersten Geburtstag feierte, hatte Hamilton in seiner Debüt-Saison nicht nur schon die ersten drei Siege eingefahren, sondern führte sogar schon seit Wochen die WM an. Der Brite hat mehr als dreimal so viele GP-Siege (106) wie der Italiener Starts (31) aufweisen kann, lag mit 5521 Führungsrunden fast die vierfache Distanz von Antonellis gesamten bisherigen GP-Runden (1413) auf Platz eins.