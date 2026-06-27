Aus für stille Nacht: Bahn-Glocke erzürnt Anrainer

Bald vorbei sein könnte es mit der stillen Nacht in Oberndorf. Zumindest, wenn es nach Plänen des Landes bei der Erneuerung der Lokalbahnstrecke durch den Flachgau geht. Denn: Hier besagt ein Bescheid, dass ausgerechnet in einem Wohngebiet an einem Bahnübergang ein Läutewerk gebaut werden muss. „60 Sekunden bevor der Zug durchfährt, fängt das zu bimmeln an – bis zu achtmal pro Stunde!“ – Anrainerin Andrea Nini ist fassungslos.