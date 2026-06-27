Aus für stille Nacht: Bahn-Glocke erzürnt Anrainer

In Oberndorf soll ein Bahnübergang mitten im Wohngebiet erstmals ein Läutewerk bekommen. Dieses könnte künftig den Anrainern die Nachtruhe rauben, denn die hohe Frequenz des Bimmelns wird auch im Schlaf wahrgenommen. Unterstützung kommt vom Bürgermeister der Stadt.
Bald vorbei sein könnte es mit der stillen Nacht in Oberndorf. Zumindest, wenn es nach Plänen des Landes bei der Erneuerung der Lokalbahnstrecke durch den Flachgau geht. Denn: Hier besagt ein Bescheid, dass ausgerechnet in einem Wohngebiet an einem Bahnübergang ein Läutewerk gebaut werden muss. „60 Sekunden bevor der Zug durchfährt, fängt das zu bimmeln an – bis zu achtmal pro Stunde!“ – Anrainerin Andrea Nini ist fassungslos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.