Rotes Kreuz trauert: Mitarbeiter bei Crash getötet

Sturz in einer Kurve

Der 39-Jährige, der seit rund fünf Jahren beim Roten Kreuz in Walding ehrenamtlich im Einsatz und auch in der Drohnengruppe aktiv war, wurde am Freitag bei einem schrecklichen Unfall im Ausseerland getötet. Daniel M. war mit fünf weiteren Motorradfahrern auf der L701 von Bad Aussee kommend in Richtung Obertraun unterwegs. In einer ansteigenden Rechtskurve verlor der Mühlviertler den Bodenkontakt und kam zu Sturz.