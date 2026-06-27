Rotes Kreuz trauert: Mitarbeiter bei Crash getötet

Er half anderen nach Unfällen oder in schwierigen Situationen, nun wurde Daniel M. (39) aus Walding selbst bei einem Unglück aus dem Leben gerissen. Der Rot-Kreuz-Mitarbeiter war in Bad Aussee mit seinem Motorrad unterwegs, als er am Freitag mit einem Auto kollidierte und tödlich verletzt wurde.
Das Rote Kreuz in Oberösterreich trägt Trauer. „Wir sind sprachlos und in tiefer Trauer. Daniel war immer bereit zu helfen – nicht nur im Dienst, sondern auch als Kollege und Freund. Er war mit Herz und Überzeugung für das OÖ. Rote Kreuz im Einsatz“, ist auch Oberösterreichs Rot-Kreuz-Präsident Gottfried Hirz geschockt.
Sturz in einer Kurve
Der 39-Jährige, der seit rund fünf Jahren beim Roten Kreuz in Walding ehrenamtlich im Einsatz und auch in der Drohnengruppe aktiv war, wurde am Freitag bei einem schrecklichen Unfall im Ausseerland getötet. Daniel M. war mit fünf weiteren Motorradfahrern auf der L701 von Bad Aussee kommend in Richtung Obertraun unterwegs. In einer ansteigenden Rechtskurve verlor der Mühlviertler den Bodenkontakt und kam zu Sturz.
Gegen Auto geprallt
„Das Motorrad schlitterte in den Gegenverkehrsbereich, wo es mit dem entgegenkommenden Pkw einer 55-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck kollidierte. Der Motorradlenker wurde dabei unter der Front des Fahrzeuges eingeklemmt“, berichtet die Polizei Steiermark. Unfallzeugen begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, doch Daniel M. erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Unterstützung für Kollegen
„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Allen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser schwierigen Zeit das Bedürfnis haben zu sprechen oder Unterstützung benötigen, stehen die SvE-Teams zur Verfügung“, sagt Präsident Gottfried Hirz.
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