„Transfer wäre für GAK und Spieler tolle Sache!“

Trotz der brütenden Hitze trainiert Bundesligist GAK fleißig für die kommende Saison. Wenig Freizeit hat auch Sportchef Tino Wawra, der weiterhin fleißig am Kader bastelt. Dabei stehen zwei Spieler am Wunschzettel, ein anderer könnte den Klub verlassen. Thomas Schiestl ist bereits weg, genauso wie Darius Achitei.
Der GAK war in der Vorbereitung bereits fleißig, hat mit Anderson, Gragger, Michorl, Trummer, Smits und Guerti sechs Spieler geholt. Einige andere haben den Klub bereits verlassen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist der Vertrag mit Thomas Schiestl einvernehmlich aufgelöst worden. Nach vier Jahren in Rot wechselt der 23-Jährige zu Absteiger BW Linz. Und Darius Achitei, der nominell vierte Goalie, hat seine Zelte in Weinzödl abgebaut und schloss sich Rapid II in der Zweiten Liga an.
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