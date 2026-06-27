„Transfer wäre für GAK und Spieler tolle Sache!“

Der GAK war in der Vorbereitung bereits fleißig, hat mit Anderson, Gragger, Michorl, Trummer, Smits und Guerti sechs Spieler geholt. Einige andere haben den Klub bereits verlassen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist der Vertrag mit Thomas Schiestl einvernehmlich aufgelöst worden. Nach vier Jahren in Rot wechselt der 23-Jährige zu Absteiger BW Linz. Und Darius Achitei, der nominell vierte Goalie, hat seine Zelte in Weinzödl abgebaut und schloss sich Rapid II in der Zweiten Liga an.