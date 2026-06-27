Zeitfahrtitel an Großschartner und Schweinberger!

Felix Großschartner hat sich vor seiner möglichen Tour-de-France-Nominierung zum dritten Mal in Serie den Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren gesichert!
Der oberösterreichische Lokalmatador siegte am Samstag in Weißenbach (23,8 km) klar vor Rainer Kepplinger (+29 Sek.) und Adrian Stieger (+58).
Bei den Frauen gewann die Tirolerin Christina Schweinberger wie 2025 vor Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer (+ 11 Sek.). Dritte wurde Tabea Huys (+25).
Im UAE-Aufgebot für TdF?
Großschartner ist auch am Sonntag im ÖM-Straßenrennen in Schwanenstadt einer der Favoriten.
Anfang nächster Woche sollte verkündet werden, ob er ins UAE-Aufgebot um Superstar Tadej Pogacar für die Tour nominiert wird.
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