Seit Sonntag über 200 Hitzetote in Spanien

Große Probleme mit der Hitze gibt es auch in Italien. In den kommenden Tagen werden – so wie in Österreich – bis zu 40 Grad Celsius erwartet. Neben den hohen Tageswerten rechnen Meteorologen zudem mit tropischen Nächten, in denen die Temperaturen kaum zurückgehen. Das verstärkt die Belastung der Bevölkerung, da sich Städte und Gebäude nur unzureichend abkühlen können.