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Rekordtemperaturen

Seit Sonntag über 200 Hitzetote in Spanien

Ausland
25.06.2026 13:57
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur Abkühlung nutzen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hitzewelle hat weite Teile Europas fest im Griff, Abkühlung ist nicht in Sicht. Besonders dramatisch ist die Lage in Spanien, wo laut Behörden seit Sonntag mehr als 200 Personen infolge der hohen Temperaturen gestorben sind. Ebenfalls tragisch: In Frankreich starb ein Bub (3) im Auto seiner Eltern.

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Mindestens 212 Todesfälle zwischen Sonntag und Mittwoch könnten den extremen Temperaturen zugeordnet werden, erklärte das Gesundheitsinstitut Carlos III. am Donnerstag.

Die Schätzung basiert auf einer Datenbank, mit der die aktuellen täglichen Sterbefälle mit statistischen Daten aus der Vergangenheit abgeglichen werden. Insgesamt gab es in Spanien demnach zwischen Mitte Mai und Ende September vergangenen Jahres 3832 Hitzetote.

Große Probleme mit der Hitze gibt es auch in Italien. In den kommenden Tagen werden – so wie in Österreich – bis zu 40 Grad Celsius erwartet. Neben den hohen Tageswerten rechnen Meteorologen zudem mit tropischen Nächten, in denen die Temperaturen kaum zurückgehen. Das verstärkt die Belastung der Bevölkerung, da sich Städte und Gebäude nur unzureichend abkühlen können.

Die Erklärgrafik zeigt die Warnstufen für Hitze anhand der gefühlten Temperatur. Ab 40 °C besteht starke Belastung, ab 35 °C erhöhte Belastung und ab 30 °C leicht erhöhte Belastung. Unter 30 °C gibt es keine Warnung. Die gefühlte Temperatur wird durch Lufttemperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonnenstrahlung beeinflusst. Quelle: Geosphere Austria.

Arbeitsverbot in Italien
Angesichts der Entwicklung haben mehrere Regionen Schutzmaßnahmen für Beschäftigte im Freien erlassen. In zahlreichen Gebieten gilt ein Arbeitsverbot für körperlich anstrengende Tätigkeiten zwischen 12.30 und 16 Uhr. Grundlage sind regionale Verordnungen, die im Zuge der anhaltenden Hitze verabschiedet wurden. Das Gesundheitsministerium in Rom befindet sich eigenen Angaben zufolge in erhöhter Alarmbereitschaft. In 16 von 27 überwachten Städten wurde die höchste Warnstufe ausgerufen, darunter Rom, Mailand, Florenz, Turin, Bologna, Verona und Venedig.

Ähnlich ist die Lage in Frankreich, wo in insgesamt 72 von 101 Departements die höchste Warnstufe Rot ausgerufen wurde. Der französische Wetterdienst Météo France spricht von einer ungewohnt intensiven Hitzewelle, Temperaturrekorde sind zu erwarten. Am Mittwoch um 5 Uhr in der Früh kratzte La Rochelle schon an der 30-Grad-Marke, am Ende des Tages wurde ein Hitzerekord aufgestellt. 

Bub (3) starb im Auto seiner Eltern
Besonders tragisch: Am Mittwochnachmittag starb ein Dreijähriger nahe Paris im Auto seiner Eltern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das Kind in einem unbeobachteten Moment selbstständig in das Auto geklettert. Da die Kindersicherung aktiviert war, konnte es anschließend nicht wieder hinaus.  

Hitzewarnungen gibt es auch in weiter nördlich gelegenen Staaten, wie etwa in England und bei unseren deutschen Nachbarn. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst vor extremen Temperaturen, die am Wochenende wohl die 40-Grad-Marke überschreiten werden.

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