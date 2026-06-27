So sehr leiden Pflegeheim-Bewohner unter Gluthitze

In den heimischen Pflegeheimen sorgen die extremen Temperaturen derzeit für Beschwerden bei Bewohnern, denn gerade Ältere gelten bei Hitze als besonders gefährdet. Eine Fachsozialbetreuerin schildert, wie die Heimbewohner leiden und dass das Personal nur wenig Möglichkeiten zur Linderung hat.
„Vielleicht will uns jemand zeigen, wie wir täglich zwei Liter Wasser in unsere Pflegebedürftigen hineinbekommen sollen“, redet sich eine Fachsozialbetreuerin die Altenarbeit (36) ihren Frust von der Seele. Da im Alter das Durstgefühl abnimmt, sind ältere und chronisch kranke Menschen bei Hitzeperioden besonders gefährdet.
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