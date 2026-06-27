Hitze-Alkoholverbot in Paris: Auch hier notwendig?

Befürworter argumentieren, dass Alkohol den Körper zusätzlich belastet und bei hohen Temperaturen das Risiko für Kreislaufprobleme und gesundheitliche Notfälle erhöht. Zudem könne ein Verbot helfen, Konflikte und Zwischenfälle im öffentlichen Raum zu reduzieren. Kritiker halten dagegen, dass jeder selbst Verantwortung für sein Verhalten tragen sollte. Sie sehen ein Alkoholverbot als unnötige Einschränkung der persönlichen Freiheit und bezweifeln, dass dadurch tatsächlich weniger Notfälle auftreten.