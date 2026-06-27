Auch unsere Autobahnen ächzen unter massiver Hitze

Achtung, Sprungschanze! Extremtemperaturen machen auch den heimischen Autobahnen zu schaffen. Die starke Hitze kann die Betonplatten, aus denen die Fahrbahnen unserer Schnellverkehrswege bestehen, zum Aufwölben bringen. Die Asfinag beschwichtigt: Bislang gibt es keine Probleme – man könne sie aber nicht ausschließen.
Der Großteil der heimischen Autobahnen ist nicht geteert, stattdessen sind die Fahrbahnen aus Betonplatten zusammengesetzt. „Diese halten im Gegensatz zu asphaltierten Oberflächen höheren Schwerverkehrsbelastungen stand“, erklärt Christoph Pollinger, Sprecher der Asfinag.
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