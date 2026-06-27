China bestätigt Flugzeugcrash in Pekinger Hochhaus

Bei dem Hochhaus handelt es sich um den Citic Tower, auch bekannt als China Zun. Der Unglücksort liegt ganz in der Nähe der für ihre quadratische Architektur als „große Hose“ bekannten Zentrale des chinesischen Staatsfernsehens CCTV und nur wenige Kilometer von der berühmten Verbotenen Stadt sowie dem Regierungskomplex und Machtzentrum der Kommunistischen Partei, Zhongnanhai, entfernt. Der Vorfall hatte für großes Aufsehen gesorgt.