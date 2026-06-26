Seniorin in Wien erstochen: Suche nach Mitbewohner

Hitze könnte der Türöffner für Mörder gewesen sein

Fakt ist, die Anrainer sind schwer schockiert. Ein betroffener Nachbar im Gespräch mit der „Krone“: „Immer wieder bewegten sich finstere Gestalten bei uns im Stiegenhaus. Die Eingangstür stand aufgrund der Hitze praktisch durchgehend offen.“ Die Beamten des Landeskriminalamts hoffen auch auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.