Hund springt über Zaun und attackiert Frau (27)

Eigentlich wollte die 27-Jährige nur gemeinsam mit ihrem Hund und ihrem kleinen Neffen (8) eine Runde drehen. Kurz vor dem Ziel in Kapelln im Bezirk St. Pölten nahm der Spaziergang jedoch ein dramatisches Ende. Denn plötzlich sprang ein großer Hund über den mehr als 1,5 Meter hohen Zaun eines Grundstücks. „Er lief gleich zu uns rüber“, erzählt die Frau. Instinktiv packte sie den Vierbeiner am Halsband. „Ich habe nicht nachgedacht, wollte ihn einfach nur wegziehen“, schildert sie die bangen Momente.