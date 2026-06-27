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Vor Augen des Neffen

Hund springt über Zaun und attackiert Frau (27)

Niederösterreich
27.06.2026 14:15
Die 27-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Armen: „Ich kann aktuell nicht einmal selbst Zähne ...
Die 27-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Armen: „Ich kann aktuell nicht einmal selbst Zähne putzen.“(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Dramatische Szenen im niederösterreichischen Kapelln: Ein Hund sprang über einen mehr als 1,5 Meter hohen Zaun und griff eine 27-Jährige an. Die Frau erlitt vor den Augen ihres Neffen schwere Bissverletzungen an beiden Armen. Laut Anrainern und Polizei soll das Tier bereits mehrfach auffällig gewesen sein.

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Eigentlich wollte die 27-Jährige nur gemeinsam mit ihrem Hund und ihrem kleinen Neffen (8) eine Runde drehen. Kurz vor dem Ziel in Kapelln im Bezirk St. Pölten nahm der Spaziergang jedoch ein dramatisches Ende. Denn plötzlich sprang ein großer Hund über den mehr als 1,5 Meter hohen Zaun eines Grundstücks. „Er lief gleich zu uns rüber“, erzählt die Frau. Instinktiv packte sie den Vierbeiner am Halsband. „Ich habe nicht nachgedacht, wollte ihn einfach nur wegziehen“, schildert sie die bangen Momente.

„Ich dachte, das war‘s jetzt mit mir“
Doch da biss der Hund zu. Einmal in den rechten Arm, dann stürzte sie. Am Boden liegend biss er ihr auch noch in den linken Arm. „Das Blut ist nur so herausgeronnen. Ich dachte, das war‘s jetzt mit mir“, erinnert sie sich. Ihren Hund hat sie in der Hitze des Gefechts losgelassen. „Ich habe nur ,lauf!‘ gebrüllt“, berichtet das Frauchen. Der Golden-Retriever-Mischling gehorchte.

Vermutlich war genau das ihre Rettung: Weil ihr Hund davonlief, ließ der angreifende Hund von ihr ab und schaute ihm nach. Nur kurz darauf eilten schon Anrainer zu Hilfe.

Zitat Icon

Ich bin derzeit im Krankenstand und kann aktuell nicht einmal alleine Zähne putzen.

Die 27-Jährige nach der Attacke

Die Frau muss seither regelmäßig ärztlich behandelt werden. Sie ist im Krankenstand. „Ich kann aktuell nicht einmal alleine Zähne putzen“, beschreibt sie die Folgen der Attacke. Alle zwei Tage muss sie zur Wundversorgung.

Ihr eigener Hund war nach dem Vorfall 24 Stunden lang verschwunden. „Zum Glück ist er unverletzt alleine wieder nach Hause gekommen“, freut sie sich.

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Bereits mehrfach auffällig
Nach Angaben mehrerer Anrainer soll der Hund bereits in der Vergangenheit wiederholt aggressives Verhalten gezeigt haben. Viele würden die Straße deshalb meiden. Die Polizei bestätigt, dass der Hund mit einer Schulterhöhe von rund 80 Zentimetern bereits mehrfach auffällig gewesen sei. Gegen die Hundehalter wird ermittelt.

Kritik kommt nun auch von FPÖ-Landtagsabgeordnetem Christian Brenner. Er fordert, dass die zuständigen Behörden den Fall rasch prüfen und entsprechende Maßnahmen setzen.

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