Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert

„Negerbrot“-Belohnung für Hinweise?

Die Polizei ist vor Ort und nimmt die Ermittlungen auf. Seitens der Konditorei heißt es: „Unser Negerbrot hat immer schon so geheißen und wird auch weiterhin so heißen.“ Aus dem Sortiment wird die Schokolade jedenfalls nicht genommen: „Wir lassen uns doch nicht erpressen.“