Salzburg sortiert aus, holt nächsten Neuzugang

Der Anfang ist gemacht! Mit 5:0 gegen Drittligist Seekirchen ist das Debüt von Danny Röhl auf der Trainerbank von RB Salzburg geglückt. Am 3. Juli geht’s für die Bullen ins Trainingslager nach Flachau. Nicht alle, die am Wallersee dabei waren, stehen auch dann im Aufgebot. „Wir haben einen großen Kader, an dem wir arbeiten müssen“, stellte der 37-Jährige fest und kündigte an, den Fokus vermehrt auf die Qualität seiner Spieler zu richten.