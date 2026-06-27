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Salzburg sortiert aus, holt nächsten Neuzugang

Red Bull Salzburg
27.06.2026 13:15
Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl.
Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der Kader des FC Red Bull Salzburg ist aktuell viel zu groß. Das ist auch Trainer Danny Röhl bewusst. Der Deutsche will diesen aber nicht nur verkleinern, sondern auch die Qualität anheben. Helfen wird dabei ein neuer Spieler, der schon Teil des Trainingslagers sein könnte. 

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Der Anfang ist gemacht! Mit 5:0 gegen Drittligist Seekirchen ist das Debüt von Danny Röhl auf der Trainerbank von RB Salzburg geglückt. Am 3. Juli geht’s für die Bullen ins Trainingslager nach Flachau. Nicht alle, die am Wallersee dabei waren, stehen auch dann im Aufgebot. „Wir haben einen großen Kader, an dem wir arbeiten müssen“, stellte der 37-Jährige fest und kündigte an, den Fokus vermehrt auf die Qualität seiner Spieler zu richten.

„Es geht darum, dass wir die Qualität erhöhen“
Was die Kadergröße betrifft, wollte sich der Deutsche nicht festlegen. Er hielt aber fest: „Es geht darum, dass wir die Qualität erhöhen und auch den Konkurrenzkampf auf den Positionen.“ Dafür braucht es weitere Neuzugänge.

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Wie die „Krone“ erfuhr, soll Abubakr Barry schon bald einer sein. Demnach könnte der Gambier bereits mit ins Camp reisen oder zumindest nachkommen. Die Salzburger wollen ihn unbedingt, die Austria-Bosse haben sich mit seinem Abgang abgefunden. Die kolportierte Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro könnte bei entsprechenden Bullen-Erfolgen und einem zukünftigen Weiterverkauf noch deutlich ansteigen.

Abubakr Barry (li.) wird von Austria Wien zu Red Bull Salzburg wechseln.
Abubakr Barry (li.) wird von Austria Wien zu Red Bull Salzburg wechseln.(Bild: APA/EXPA)

33 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison
Barry soll den Konkurrenzkampf im Salzburger Mittelfeld ordentlich anheizen. In der abgelaufenen Saison bestritt der 25-Jährige 33 Pflichtspiele für die Veilchen. Dabei verbuchte der 1,90-Meter-Hüne vier Treffer und bereitete vier weitere vor.

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