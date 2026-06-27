Österreichs Träume im Stadion-Schlaraffenland

Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Die Stadien der WM sind kaum zu fassen. Vor allem, wenn man Österreichs Arenen gewöhnt ist. „Man fühlt sich fast wie im Film“, staunt Conny aus Wien, die das 0:2 Österreichs gegen Argentinien im 1,2 Milliarden US-Dollar teuren Stadion in Dallas live miterlebt hat. „Wenn so etwas Ähnliches auch bei uns in Österreich stehen würde, wäre das unglaublich.“