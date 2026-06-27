Gönner oder Sparfuchs? Das kostet der Tag am Ring!

Tausende Fans tummeln sich in der Fanzone am Red Bull Ring. Das Gelände ist ein einziger, riesengroßer Spielplatz. Essen, Trinken, Action – die Herzen der Motorsportfans schlagen jedenfalls höher. Doch was kostet das Spektakel eigentlich abseits der Strecke? Die „Krone“ testete es am eigenen Leibe aus. Die ganz konkrete Aufgabe: Ein Getränk, ein warmes Essen, eine Fan-Bekleidung und ein Erlebnis kaufen. Wie kommt man am günstigsten durch, wann glüht hingegen das Börserl?