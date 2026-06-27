Gönner oder Sparfuchs? Das kostet der Tag am Ring!

„Krone“-Redakteur Christoph Kothgasser machte in Spielberg den großen Selbstversuch: Was bekommt man abseits der Strecke am Red Bull Ring als Super-Fan für sein Geld? Das Ergebnis: Spendable Gönner kommen ebenso auf ihre Kosten wie die Sparfüchse.
Tausende Fans tummeln sich in der Fanzone am Red Bull Ring. Das Gelände ist ein einziger, riesengroßer Spielplatz. Essen, Trinken, Action – die Herzen der Motorsportfans schlagen jedenfalls höher. Doch was kostet das Spektakel eigentlich abseits der Strecke? Die „Krone“ testete es am eigenen Leibe aus. Die ganz konkrete Aufgabe: Ein Getränk, ein warmes Essen, eine Fan-Bekleidung und ein Erlebnis kaufen. Wie kommt man am günstigsten durch, wann glüht hingegen das Börserl?
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