Millionen für Marterbauers ehemaligen Arbeitgeber

Im Doppelbudget wird der Rotstift bekanntlich bei Familien und Pensionisten angesetzt. Zu den Profiteuren des „Budgets in Krisenzeiten“ zählt indes die Arbeiterkammer – und damit just SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauers ehemaliger Arbeitgeber.
„Es ist kein Krisenbudget, aber ein Budget in Zeiten der Krise“, hieß es rund um die Rede zum neuen Doppelbudget stets aus der Politik. Wie berichtet, sind im heimischen Haushalt empfindliche Kürzungen für Pensionisten, Familien, aber auch Studenten geplant. Freilich gibt es jedoch auch Profiteure. Darunter befindet sich die Arbeiterkammer, die als Instanz in Sachen Arbeitnehmerschutz gilt, aber ausgerechnet auch SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauers ehemalige Arbeitsstätte ist.
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