Millionen für Marterbauers ehemaligen Arbeitgeber

„Es ist kein Krisenbudget, aber ein Budget in Zeiten der Krise“, hieß es rund um die Rede zum neuen Doppelbudget stets aus der Politik. Wie berichtet, sind im heimischen Haushalt empfindliche Kürzungen für Pensionisten, Familien, aber auch Studenten geplant. Freilich gibt es jedoch auch Profiteure. Darunter befindet sich die Arbeiterkammer, die als Instanz in Sachen Arbeitnehmerschutz gilt, aber ausgerechnet auch SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauers ehemalige Arbeitsstätte ist.