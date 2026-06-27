Judo: Fasching bei Grand Prix in China Zweiter!

Judoka Bernd Fasching hat beim Grand Prix der World Tour in Qingdao (CHN) in der Klasse bis 81 Kilogramm erst im Finale den Kürzeren gezogen!
Der 22-jährige Wiener unterlag am Samstag dem WM-Dritten Zelim Tckaev aus Aserbaidschan mit Ippon.
Auf dem Weg in den Kampf um Gold hatte Fasching unter anderem Leichtgewichts-Olympiasieger und Weltmeister Hidayat Heydarov ausgeschaltet.
Lubjana Piovesana (bis 63 kg) und Michaela Polleres (-70 kg) schieden früh aus.
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