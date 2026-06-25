Drei junge Wiener bei Paddling-Ausflug ertrunken

Großeinsatz am Marchfeldkanal an der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich: Drei junge Männer aus Wien galten anfangs als vermisst. Nach Informationen der „Krone“ dürfte das Trio im Alter von 25 bis Anfang 30 Jahren bei einem Stand-up-Paddling-Ausflug verunglückt und ertrunken sein.
Die drei Toten wurden vor wenigen Tagen im Bezirk Korneuburg im Marchfeldkanal in Gerasdorf zuvor als vermisst gemeldet. Am Donnerstagvormittag wurden die Leichen des Trios im Marchfeldkanal gefunden.
Mutter meldete Sohn als vermisst
Die Mutter eines Abgängigen hatte die Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Eine offizielle Bestätigung zu den Hintergründen des Unglücks gibt es derzeit noch nicht.
Beim Stand-up-Paddling (SUP) steht man auf einem breiten, schwimmfähigen Board und bewegt sich mit einem langen Paddel auf dem Wasser. Gerade auf fließenden Gewässern können jedoch Strömungen und Hindernisse schnell zur Gefahr werden.
Hintergründe noch unklar
Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren. Warum das junge Trio im Marchfeldkanal untergegangen ist, ist derzeit noch völlig unklar.
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