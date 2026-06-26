Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!

Wäre am Sonntag in Wien Wahl, die Machtverhältnisse würden sich verschieben. Aber weiterhin klar an der Spitze: Ludwigs SPÖ.
So schaut’s aus im Rathaus – eine neue Umfrage von W24 gemeinsam mit dem IFDD-Institut zeigt, wie Wien am Sonntag wählen würde:
Die Wiener SPÖ verliert und stünde bei 36 Prozent – ein Wert von dem viele Parteien nur träumen können. 46 Prozent der 1000 Befragten würden Michael Ludwig direkt zum Bürgermeister wählen, wenn sie könnten. Auf Platz zwei in der Stadtchef-Frage mit 26 Prozent: Dominik Nepp von den Freiheitlichen.
Die FPÖ gewinnt weiter dazu und steht mit Nepp aktuell bei 25 % auch im Wahlergebnis. Fast fünf Prozent mehr beim Urnengang 2025. Er surft also voll auf der blauen Welle, die vom Bund ausgeht.
Auch stark: die Grünen mit Judith Pühringer. Mit 17 Prozent steigern sie ihr Wahlergebnis von 2025. In der Bürgermeisterinnen-Frage liegt sie auf Platz drei mit 15 Prozent.
Die ÖVP mit Markus Figl schwächelt weiterhin: 8 % Eine Trendwende ist weiter nicht in Sicht.
Auch die Neos verlieren – nur 9 Prozent. Rot-Pink wäre damit Geschichte. Katastrophal die Werte von Bettina Emmerling: Nur 4 % würden sie zur Bürgermeisterin wählen. Das ist nach der KPÖ der schlechteste Wert.
Die nächste echte Wahl ist 2030.
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