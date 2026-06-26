Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!

Die Wiener SPÖ verliert und stünde bei 36 Prozent – ein Wert von dem viele Parteien nur träumen können. 46 Prozent der 1000 Befragten würden Michael Ludwig direkt zum Bürgermeister wählen, wenn sie könnten. Auf Platz zwei in der Stadtchef-Frage mit 26 Prozent: Dominik Nepp von den Freiheitlichen.