Mit starkem Kaffee gegen den „harten Brocken“

„Einen starken Kaffee werde ich fix brauchen“, meint Hans Huber. Der für das Spiel um 2.30 Uhr aufsteht und Moderator beim Public Viewing der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft in Wien ist. Die Reporter-Legende glaubt, „dass wir kein zweites Gijon zu befürchten haben. Jedoch stacheln die algerischen Spieler von 1982 ihre aktuellen Nachfolger dazu an, sich an den Österreichern für das damalige Ausscheiden zu revanchieren.“