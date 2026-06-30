Oje! Diese Alltagsdinge sind dreckiger als Ihr WC

Die Toilette empfinden wir oftmals als unhygienisch: Nie würden wir sie mehr anfassen als nötig. Dabei übersehen wir, dass es doch einige Dinge in unserem Alltag gibt, die mindestens genauso voller Keime sind…
Putzen Sie auch so gern? Schmäh. Das tun wohl die wenigsten von uns. Und wenn wir uns dazu durchringen, den Putzfetzen in die Hand zu nehmen, dann beschränken wir uns gerne auf Dinge, die unserer Meinung nach schmutzig sind – wie eben unsere Toilette.
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