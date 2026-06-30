Historischer Einbruch lässt US-Automarkt zittern

„Junge Menschen wollen Autos, können es sich aber nicht leisten“

Das Prognoseunternehmen AutoForecast Solutions geht davon aus, dass die Neuwagenverkäufe in den USA bis zum Jahr 2033 relativ konstant bei rund 16 Millionen bleiben werden. „Wenn man in die Zukunft blickt, werden jüngere Menschen eher Uber nutzen, wenn sie irgendwohin fahren“, glaubt Sam Fiorani, Vizepräsident für globale Fahrzeugprognosen des Unternehmens. „Wir sehen nach wie vor Gruppen junger Menschen, die gerne Auto fahren und sich ein neues Auto wünschen, aber immer weniger können es sich leisten.“