Schock bei Landung: Warum Jets „durchstarteten“

Jeder kennt’s: Nach einem schönen, aber langen Urlaub freut man sich wieder auf das eigene Bett. Endlich berührt das Fahrwerk mit einem Quietschen die Rollbahn und das eigene Zuhause ist zum Greifen nah. Eine Engerwitzdorferin und ihr Mann erlebten ihre Heimreise jedoch anders: „Es hat gerumpelt, dann ist der Flieger wieder abgehoben“, schildert die Urlauberin.