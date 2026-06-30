Schock bei Landung: Warum Jets „durchstarteten“

Bange Minuten für Mühlviertler Urlauberin: Ihre Flugzeug musste bei der Landung in Wien-Schwechat durchstarten. Nach einer Schleife konnte der Airbus beim zweiten Anlauf sicher landen. Warum das Manöver durchgeführt wurde, wie oft so etwas vorkommt, und ob man sich als Flugpassagier Sorgen machen sollte, weiß die „Krone“.
Jeder kennt’s: Nach einem schönen, aber langen Urlaub freut man sich wieder auf das eigene Bett. Endlich berührt das Fahrwerk mit einem Quietschen die Rollbahn und das eigene Zuhause ist zum Greifen nah. Eine Engerwitzdorferin und ihr Mann erlebten ihre Heimreise jedoch anders: „Es hat gerumpelt, dann ist der Flieger wieder abgehoben“, schildert die Urlauberin.
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