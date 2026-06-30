Schwere Ausschreitungen nach Elfer-Krimi bei WM

Nach dem Sieg gegen die Niederlande bei der Fußball-WM im Elfmeterschießen ist es in Den Haag bei Feiern von Anhängern von Marokko nach Angaben der Polizei vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen.
Beamte seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Fans hätten Straßen blockiert und den Verkehr behindert.
13 Festnahmen
Die Polizei griff anschließend ein und setzte auch einen Wasserwerfer ein. 13 Menschen seien festgenommen worden.
Nach dem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen von Marokko waren spontan Hunderte von Fans in mehreren niederländischen Städten auf die Straße gegangen. In Amsterdam, Utrecht und Den Haag fuhren Autos hupend durch die Straßen. Fans jubelten und feierten ausgelassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.