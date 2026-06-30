Startup Tractive um 900 Millionen Dollar verkauft

Demzufolge wechselt Tractive um 900 Millionen Dollar, also knapp 800 Millionen Euro, den Besitzer. Es dürfte der bisher größte Verkauf in der oberösterreichischen Gründerszene sein und stellt auch den Vorzeige-Verkauf von Runtastic in den Schatten: Die ebenfalls in Oberösterreich entwickelte Fitnessapp wurde 2015 für 220 Millionen Euro vom deutschen Sportartikelkonzern Adidas übernommen.