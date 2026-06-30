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Größter Deal bisher

Startup Tractive um 900 Millionen Dollar verkauft

Oberösterreich
30.06.2026 11:06
Die Ex-Chefs von Tractive, Michael Hurnaus (links) und Wolfgang Reisinger.
Die Ex-Chefs von Tractive, Michael Hurnaus (links) und Wolfgang Reisinger.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das ehemalige Startup Tractive aus Pasching (OÖ) – Hersteller von GPS-Trackern für Haustiere – wurde im Frühling an ein italienisches Technologieunternehmen verkauft, die „Krone“ berichtete. Nun ist klar: Die Italiener haben 900 Millionen Dollar bezahlt.

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Bisher wurde über den Verkaufspreis geschwiegen. Doch der neue italienische Eigentümer, das Technologieunternehmen Bending Spoons, plant in den USA einen Börsengang. Dafür musste das Unternehmen Unterlagen einreichen – und aus diesen geht nun der Kaufpreis für das oberösterreichische Startup hervor, wie die „OÖN“ berichten.

Demzufolge wechselt Tractive um 900 Millionen Dollar, also knapp 800 Millionen Euro, den Besitzer. Es dürfte der bisher größte Verkauf in der oberösterreichischen Gründerszene sein und stellt auch den Vorzeige-Verkauf von Runtastic in den Schatten: Die ebenfalls in Oberösterreich entwickelte Fitnessapp wurde 2015 für 220 Millionen Euro vom deutschen Sportartikelkonzern Adidas übernommen.

Mega-Deal folgt Stellenabbau
Drei Absolventen der Fachhochschule Hagenberg waren 2012 federführend bei der Gründung von Tractive. Die Idee: GPS-Tracker für Hunde und Katzen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Startup aus Pasching zum laut eigenen Angaben Weltmarktführer für solche Tracker für Haustiere. Im heurigen Frühjahr erfolgte dann der Verkauf nach Italien.

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Der Mega-Deal bringt aber nicht nur einen Millionenregen für die Gründer und Investoren von Tractive. Wie berichtet, baut der neue italienische Eigentümer in Pasching derzeit Stellen ab. So will man eine „schlankere Organisation“ erreichen. Am Standort Pasching wollen die Italiener aber festhalten.

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