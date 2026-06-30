WM: Matthäus enthüllt Streitigkeiten im DFB-Team

Matthäus kritisiert „Familientage“

Brisant: Matthäus enthüllt auf „bild.de“ Streitigkeiten im DFB-Team und kritisiert die Organisation und seiner Meinung nach zu vielen Familientage: „Ich weiß nicht, warum man jetzt bei der WM von Anfang an die ganzen Familien mit dabei haben muss – beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel, beim dritten Spiel. Dann geht‘s um Reisemöglichkeiten, um Hotelbuchungen – das war doch alles ein Thema in der Mannschaft. Das ist nicht in den Medien geschrieben worden in den letzten zwei Wochen, aber ich weiß, dass es ein Thema war und dass der eine dann sauer war auf den anderen. Weil bei einem durfte die Mama mitfliegen, beim anderen die Frau, dann durften die Kinder – und die anderen mussten mit der Linienmaschine fliegen.“