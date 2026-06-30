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Neuer Selbstbehalt

Krankenkasse ÖGK verschickt bald 90.000 Rechnungen

Österreich
30.06.2026 11:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

Krankentransporte über die ÖGK sind seit vergangenem Jahr für Versicherte nicht mehr kostenfrei. Kürzlich wurden zudem die Rahmenbedingungen deutlich verschärft. Im Juli werden etwa 90.000 Rechnungen an Patienten verschickt.

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Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sorgte zuletzt mit einer massiven Verschärfung der Regeln für Krankentransporte für großen Unmut bei Patienten und Ärzten. Kernpunkt ist eine neue, engere Definition von „Gehunfähigkeit“. Ein Transport wird künftig nur noch dann auf Kassenkosten übernommen, wenn sich eine Person aus rein medizinischen Gründen außerhalb ihrer Wohnung nicht mehr selbstständig fortbewegen kann.

Soll heißen: Soziale Gründe wie fehlende öffentliche Verkehrsmittel oder eine nicht verfügbare Begleitperson zählen ab sofort nicht mehr. Die finale medizinische Beurteilung, ob eine Notwendigkeit vorliegt, liege aber weiterhin im Ermessen des behandelnden Arztes, so die ÖGK. Die Mediziner wurden jedoch angewiesen, dass selbst Rollstuhlfahrer unter gewissen Umständen als „gehfähig“ eingestuft werden können, wie die „Krone“ erfuhr.

ÖGK verschickt 90.000 Rechnungen
Seit Juli 2025 sind planbare Krankentransporte – beispielsweise für regelmäßige Fahrten zu Therapien, Dialysen oder Kontrolluntersuchungen – zudem nicht mehr automatisch kostenlos. In den kommenden Wochen müssen die entsprechenden Selbstbehalte wieder bezahlt werden.

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Rund 90.000 Versicherte erhalten deshalb im Juli Post von der ÖGK. Die Rechnungen werden der Krankenkasse zufolge zwischen 21. und 31. Juli versendet. Betroffen sind Fahrten aus dem Zeitraum Jänner bis März 2026.

Pro Fahrt werden 7,55 Euro (ohne Sanitäter) bzw. 15,10 Euro (mit medizinischer Begleitung) verrechnet. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise. Wichtig: Vom Selbstbehalt ausgenommen sind Kinder, Personen mit Rezeptgebührenbefreiung sowie medizinisch notwendige und zeitkritische Transporte. Pro Jahr gilt eine Obergrenze von 28 verrechenbaren Fahrten. Bei Gesamtforderungen über 151 Euro ist laut ÖGK eine Ratenzahlung möglich. 

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