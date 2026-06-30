Krankenkasse ÖGK verschickt bald 90.000 Rechnungen

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sorgte zuletzt mit einer massiven Verschärfung der Regeln für Krankentransporte für großen Unmut bei Patienten und Ärzten. Kernpunkt ist eine neue, engere Definition von „Gehunfähigkeit“. Ein Transport wird künftig nur noch dann auf Kassenkosten übernommen, wenn sich eine Person aus rein medizinischen Gründen außerhalb ihrer Wohnung nicht mehr selbstständig fortbewegen kann.