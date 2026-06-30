Wiener FPÖ macht jetzt gegen „Sauna-Öffis“ mobil

Wer am Montag in Wien in eine Straßenbahn gestiegen ist, hat einen Vorgeschmack bekommen – auf das, was täglich tausende Fahrgäste erleben. Knapp 43 Grad Umgebungstemperatur. Gemessen am Vormittag, in einer nahezu leeren Garnitur. Die Oberflächentemperatur der Sitze und Innenverkleidungen lag noch deutlich darüber. Und das, bevor auch nur annähernd Hauptverkehrszeit herrschte.

Rund 40 Prozent der Wiener Straßenbahnen fahren ohne Klimaanlage durch die Stadt. Bei den U-Bahnen sind es etwa 30 Prozent. So die Rechnung der Freiheitlichen. Bei den Wiener Linien sieht man das anders: Während die Busflotte mittlerweile komplett klimatisiert ist, sieht es bei den U-Bahnen und Bims derzeit noch anders aus. Dort spricht man von 20 Prozent. Mit anderen Worten: Jede fünfte Fahrt wird damit zur schweißtreibenden Geduldsprobe.