Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hellweg-Insolvenz

Baumarktkette hat 24 Millionen Euro Schulden

Oberösterreich
30.06.2026 11:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sergey Ryzhov - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Schulden der Österreich-Tochter der deutschen Bau- und Gartenmarktkette Hellweg belaufen sich laut Insolvenzantrag auf 23,88 Millionen Euro. Das teilten die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 mit. Am Montag hatte Hellweg, wie berichtet, über den Insolvenzantrag informiert, ohne Zahlen zur Finanzlage zu nennen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Vermögenswerte (Aktiva) zu Buchwerten betragen laut den Gläubigerschutzverbänden 20,8 Millionen Euro. Nach Angaben des KSV1870 sind rund 280 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Von den Verbindlichkeiten entfallen laut Kreditschützern rund 7,9 Millionen Euro auf Kreditinstitute, 3,4 Millionen Euro auf Lieferanten, 3,1 Millionen Euro auf verbundene Unternehmen und 8,1 Millionen Euro auf sonstige Verbindlichkeiten. Mitte Juni meldete bereits die deutsche Konzernmutter Insolvenz an.

Die Aktiva des Unternehmens zu Liquidationswerten betragen 7,4 Millionen Euro, das freie Massevermögen nach Abzug von Ab- und Aussonderungsrechten beläuft sich auf 2,9 Millionen Euro. Die Bau- und Gartenmarktkette verfügt in Österreich laut AKV über Vermögenswerte, insbesondere Betriebsanlagen, Warenbestände sowie eine im Eigentum stehende Liegenschaft in Ried im Innkreis. Diese Aktivwerte sollen aber mit Sonderbefriedigungsrechten einiger Gläubiger behaftet sein.

Sechs Baumärkte in Österreich
Wie berichtet, hat die Österreich-Tochter von Hellweg mit sechs Standorten in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern wird die Mindestquote von 30 Prozent für ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung angeboten. Die Baumarktkette beschäftigt 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Im vom Unternehmen vorgelegten Sanierungskonzept seien Kürzungen des Personalstandes nicht vorgesehen, hieß es von der Creditreform.

Lesen Sie auch:
Reinhard Honeder ist Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei und Innungsmeister in OÖ.
Krone Plus Logo
Weil Komma nicht geht
Bäcker brauchen wegen Steuersenkung neue Kassen
30.06.2026
165 Jobs in Gefahr
Baumarkt-Kette mit 6 heimischen Filialen insolvent
29.06.2026

Bisher größtes Insolvenzverfahren des Jahres in OÖ
Das Sanierungsverfahren der „Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH“ sei gemessen an den Verbindlichkeiten das bis dato größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich dieses Jahr, so Petra Wögerbauer vom KSV1870. Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt die Bau- und Gartenmarktkette im Insolvenzantrag einen gesättigten Markt ohne nachhaltiges Wachstum, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten und Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie steigende Kosten an. Außerdem hätten wetterbedingte Umsatzrückgänge sowie die konzernweite wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Hellweg-Gruppe zu einer Verschärfung der Liquiditätssituation beigetragen. Das Unternehmen soll fortgeführt und saniert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.06.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.146 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.374 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
157.834 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1280 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Oberösterreich
Sport Tv Logo
Gold im Speerwerfen
Familientradition: Sogar die Granaten flogen weit
AK halt Techniker
Nach Fristloser fast 14.000 Euro zurückgeholt
Hellweg-Insolvenz
Baumarktkette hat 24 Millionen Euro Schulden
186 PS bei 200 Kilo
Studententeam gibt mit Elektro-Monster Vollgas
Größter Deal bisher
Startup Tractive um 900 Millionen Dollar verkauft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf