Baumarktkette hat 24 Millionen Euro Schulden

Die Schulden der Österreich-Tochter der deutschen Bau- und Gartenmarktkette Hellweg belaufen sich laut Insolvenzantrag auf 23,88 Millionen Euro. Das teilten die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 mit. Am Montag hatte Hellweg, wie berichtet, über den Insolvenzantrag informiert, ohne Zahlen zur Finanzlage zu nennen.
Die Vermögenswerte (Aktiva) zu Buchwerten betragen laut den Gläubigerschutzverbänden 20,8 Millionen Euro. Nach Angaben des KSV1870 sind rund 280 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Von den Verbindlichkeiten entfallen laut Kreditschützern rund 7,9 Millionen Euro auf Kreditinstitute, 3,4 Millionen Euro auf Lieferanten, 3,1 Millionen Euro auf verbundene Unternehmen und 8,1 Millionen Euro auf sonstige Verbindlichkeiten. Mitte Juni meldete bereits die deutsche Konzernmutter Insolvenz an.
Die Aktiva des Unternehmens zu Liquidationswerten betragen 7,4 Millionen Euro, das freie Massevermögen nach Abzug von Ab- und Aussonderungsrechten beläuft sich auf 2,9 Millionen Euro. Die Bau- und Gartenmarktkette verfügt in Österreich laut AKV über Vermögenswerte, insbesondere Betriebsanlagen, Warenbestände sowie eine im Eigentum stehende Liegenschaft in Ried im Innkreis. Diese Aktivwerte sollen aber mit Sonderbefriedigungsrechten einiger Gläubiger behaftet sein.
Sechs Baumärkte in Österreich
Wie berichtet, hat die Österreich-Tochter von Hellweg mit sechs Standorten in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern wird die Mindestquote von 30 Prozent für ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung angeboten. Die Baumarktkette beschäftigt 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Im vom Unternehmen vorgelegten Sanierungskonzept seien Kürzungen des Personalstandes nicht vorgesehen, hieß es von der Creditreform.
Bisher größtes Insolvenzverfahren des Jahres in OÖ
Das Sanierungsverfahren der „Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH“ sei gemessen an den Verbindlichkeiten das bis dato größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich dieses Jahr, so Petra Wögerbauer vom KSV1870. Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt die Bau- und Gartenmarktkette im Insolvenzantrag einen gesättigten Markt ohne nachhaltiges Wachstum, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten und Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie steigende Kosten an. Außerdem hätten wetterbedingte Umsatzrückgänge sowie die konzernweite wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Hellweg-Gruppe zu einer Verschärfung der Liquiditätssituation beigetragen. Das Unternehmen soll fortgeführt und saniert werden.
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