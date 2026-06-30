Baumarktkette hat 24 Millionen Euro Schulden

Bisher größtes Insolvenzverfahren des Jahres in OÖ

Das Sanierungsverfahren der „Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH“ sei gemessen an den Verbindlichkeiten das bis dato größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich dieses Jahr, so Petra Wögerbauer vom KSV1870. Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt die Bau- und Gartenmarktkette im Insolvenzantrag einen gesättigten Markt ohne nachhaltiges Wachstum, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheiten und Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie steigende Kosten an. Außerdem hätten wetterbedingte Umsatzrückgänge sowie die konzernweite wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Hellweg-Gruppe zu einer Verschärfung der Liquiditätssituation beigetragen. Das Unternehmen soll fortgeführt und saniert werden.