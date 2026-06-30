Der Strand von Malibu ruft Österreichs Anhänger

Die Partyzelte in der Fußball-Metropole Kansas City wurden abgebrochen Österreichs Anhang zieht nach Los Angeles weiter – so auch unsere WM-Cowboys, Sportchef Peter Moizi und Fotograf Sepp Pail. Mit dem Ortswechsel steigen auch die Preise. . .
Ein riesiges Abenteuer. Einige Anhänger der Österreicher sind seit dem ersten Spiel gegen Jordanien in San Francisco auf Tour. Und nach dem Zitteraufstieg ins Sechzehntelfinale geht es jetzt zurück nach Kalifornien. „Da steigen die Preise gleich wieder mindestens um 50 Prozent an“, stöhnt Martin Ullweg aus Wien-Favoriten. Daneben nickt seine Gattin Doris: „So viel Geld hat uns ein Urlaub noch nie gekostet. Dafür wartet jetzt zumindest für einen kurzen Ausflug der Strand von Malibu.“
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