Der Strand von Malibu ruft Österreichs Anhänger

Ein riesiges Abenteuer. Einige Anhänger der Österreicher sind seit dem ersten Spiel gegen Jordanien in San Francisco auf Tour. Und nach dem Zitteraufstieg ins Sechzehntelfinale geht es jetzt zurück nach Kalifornien. „Da steigen die Preise gleich wieder mindestens um 50 Prozent an“, stöhnt Martin Ullweg aus Wien-Favoriten. Daneben nickt seine Gattin Doris: „So viel Geld hat uns ein Urlaub noch nie gekostet. Dafür wartet jetzt zumindest für einen kurzen Ausflug der Strand von Malibu.“