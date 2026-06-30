Menschen eingeschlossen, Muren, Überflutungen

Keine Entspannung in Sicht

Ein Ende der Unwettereinsätze ist nicht in Sicht. Denn auch am Dienstagnachmittag gehen im Westen des Landes streckenweise heftige Gewitter nieder. Dagegen scheint in den südlichen Becken und im östlichen Flachland weiterhin häufig die Sonne. Einzelne und dann kräftige Gewitter sind aber auch dort nicht ganz auszuschließen.