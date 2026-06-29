Was wir an Herrn Schiller (†) bewundern dürfen

Es waren schwere Jahre für Friedrich Schiller: Seine Jeannine, die er bis zuletzt seine „Traumfrau“ nannte, war bettlägerig. Nach 46 Ehejahren verabschiedete er sich nun für immer. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Mann, der sich seine Lebensfreude nie nehmen ließ, erzählt Sasa Schwarzjirg.