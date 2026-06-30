Offiziell: Yamaha trennt sich von Weltmeister

Nun ist es offiziell: Das MotoGP-Team Yamaha trennt sich von Fabio Quartararo und Alex Rins!
Seit 2019 fuhr Fabio Quartararo für Yamaha. 2021 holte er mit dem Werksteam den WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse.
Alex Rins kam 2024 zu Yamaha.
„Wichtige Rolle im MotoGP-Projekt“
„Fabio und Alex haben beide eine wichtige Rolle im MotoGP-Projekt von Yamaha gespielt, und wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit im Laufe der Jahre“, betonte Racing-Chef Paolo Pavesio.
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