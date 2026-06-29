Zu viel? Warum sich derzeit alles intensiv anfühlt

Viele Menschen fühlen sich gerade erschöpft, innerlich unruhig oder wie „unter Strom“ – aber warum? Im krone.tv-Talk erklärt Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter im Talk mit Jana Pasching die aktuelle Zeitqualität im Juli und welche astrologischen Kräfte jetzt wirken. Mars, Uranus und Pluto sorgen für mehr Tempo und Intensität, während der Vollmond im Steinbock und Merkur rückläufig Themen wie Klarheit, Stress und Entscheidungen verstärken.