Camping-Zubehör im Test: Was wirklich taugt

Bereits im vergangenen Jahr waren die Helinox-Campingstühle unsere Favoriten. Heuer haben wir die neuen Modelle wieder getestet – und sie konnten ihren Platz an der Spitze verteidigen. Mit rund 140 Euro sind die One Highback zwar alles andere als günstig, dafür aber unglaublich leicht. Das merkt man spätestens beim Verstauen. Während wir bei anderen Stühlen schon zu überlegen begannen, wie wir sie noch irgendwie in den Jimny bekommen, verschwanden die Helinox fast nebenbei zwischen dem restlichen Gepäck.