Bereits im Juni eine Hitzewelle, die Rekorde bricht. Dass wir in den kommenden Jahren wieder „normale“ Juni-Temperaturen bekommen werden, ist unwahrscheinlich. Grund genug, um über eine Änderung der Ferienzeit nachzudenken. Unsere Frage des Tages vom 30. Juni lautet: „Juni immer heißer: Sollen die Sommerferien vorverlegt werden?“