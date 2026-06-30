Bereits im Juni eine Hitzewelle, die Rekorde bricht. Dass wir in den kommenden Jahren wieder „normale“ Juni-Temperaturen bekommen werden, ist unwahrscheinlich. Grund genug, um über eine Änderung der Ferienzeit nachzudenken. Unsere Frage des Tages vom 30. Juni lautet: „Juni immer heißer: Sollen die Sommerferien vorverlegt werden?“
Was halten Sie von einer Vorverlegung der Sommerferien? Welchen Zeitraum halten Sie für angemessen und zielführend? Welchen Einfluss hätte früherer Ferienstart auf die schulische Leistung der Kinder?
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