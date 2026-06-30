„Fahrerlose Busse könnten bis 2035 Alltag werden“

Seit zwei Jahren verkehren selbstfahrende Busse ohne Chauffeur auf der Teststrecke von der Bahnhaltestelle Klagenfurt-West über die Universität zum Lakeside Park (wir haben berichtet). Mit einem geschulten Sicherheitsbegleiter geht es mit maximal 20 km/h dahin. Der autonome Fahrdienst des Kärntner Unternehmens SURAAA war im Vorjahr gar einer von fünf Finalisten der besten autonomen Firmen beim „Dubai World Challenge for Self-Driving Transport.“