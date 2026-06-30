„Fahrerlose Busse könnten bis 2035 Alltag werden“

Fahrerlose Busse sind ein zentraler Baustein für die Zukunft der Mobilität. Das SURAAA-Projekt testet autonome Shuttlebusse für den öffentlichen Verkehr, speziell für die „erste und letzte Meile“. Der Pilotbetrieb begann 2017 in Pörtschach (Kärnten), jetzt ist man in Klagenfurt. Mit der Typisierung könnten autonome Busse bis 2035 Alltag werden.
Seit zwei Jahren verkehren selbstfahrende Busse ohne Chauffeur auf der Teststrecke von der Bahnhaltestelle Klagenfurt-West über die Universität zum Lakeside Park (wir haben berichtet). Mit einem geschulten Sicherheitsbegleiter geht es mit maximal 20 km/h dahin. Der autonome Fahrdienst des Kärntner Unternehmens SURAAA war im Vorjahr gar einer von fünf Finalisten der besten autonomen Firmen beim „Dubai World Challenge for Self-Driving Transport.“
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