Da hat nun also unser Innenminister 3000 Euro ausgelobt, um im Lande befindliche Syrer zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen. Nachdem man annehmen darf, dass dies pro Kopf und Nase gilt, würde das für eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, satte 12.000 Euro bedeuten.
EINERSEITS heißt es, dies wäre immer noch billiger als das staatliche Verfahren zur „Außerlandesbringung“ abgelehnter Asylwerber.
ANDERERSEITS müssen wir uns schon in Erinnerung rufen, dass es sich bei den etwa 120.000 Syrern, die in Österreich als Flüchtlinge leben, weitgehend um illegale Migranten handelt. Wie anders hätten sie in unser Land, das von sicheren Drittstaaten umgeben ist, kommen können. Und damit handelt es sich gewissermaßen um eine Erfolgsprämie für illegale Zuwanderung, also für ungesetzliches Verhalten.
Nachdem aber der Bürgerkrieg in Syrien bekanntlich zu Ende ist und damit der Asylgrund für die meisten Syrer zweifellos weggefallen ist, müsste man doch alle, sowohl die abgelehnten Asylbewerber als auch die Asylberechtigten, veranlassen, ehestmöglich – und das auch ohne Prämie – in ihre Heimat zurückzukehren.
Statt dieser Prämie könnte der Innenminister eventuell in der touristisch toten Herbstsaison eines der gewaltigen Kreuzfahrtschiffe chartern, um damit von Triest aus den Syrern samt und sonders in mehreren Touren eine komfortable Heimfahrt zu ermöglichen.
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