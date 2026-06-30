ANDERERSEITS müssen wir uns schon in Erinnerung rufen, dass es sich bei den etwa 120.000 Syrern, die in Österreich als Flüchtlinge leben, weitgehend um illegale Migranten handelt. Wie anders hätten sie in unser Land, das von sicheren Drittstaaten umgeben ist, kommen können. Und damit handelt es sich gewissermaßen um eine Erfolgsprämie für illegale Zuwanderung, also für ungesetzliches Verhalten.