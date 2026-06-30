WM-Aus: Neuer zieht endgültig einen Schlussstrich

„Extrem bitter, so aufzuhören“

Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die „Power“ für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: „Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören“.