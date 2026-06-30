WM-Aus: Neuer zieht endgültig einen Schlussstrich

Tormann Manuel Neuer hat nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft sein Karriereende im DFB-Trikot bestätigt.
Im „Sportschau“-Interview auf ARD antwortete er auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit „Ja“.
Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der National-Elf erklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn jedoch vor der WM als Nummer eins zurückgeholt.
„Extrem bitter, so aufzuhören“
Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die „Power“ für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: „Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören“.
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