Das waren Hauptursachen für Krankenstände 2025

Das geht aus dem Fehlzeitenreport vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (DVSV), der Arbeiterkammer (AK) und der Wirtschaftskammer (WK) hervor. Unterschiede gab es demnach zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. So verbrachten Frauen im Vorjahr mehr Tage im Krankenstand als Männer (15,5 Tage vs. 14,1 Tage). Darüber hinaus nehmen bei beiden Geschlechtern sowohl die Dauer als auch die Häufigkeit ab dem 50. Lebensjahr zu. Jugendliche und junge Erwachsene unter 20 Jahren sind ebenfalls vergleichsweise häufig krankgemeldet, die 25- bis 49-Jährigen am seltensten.