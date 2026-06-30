Neuer ÖVP-Vize überrascht gleich mit Wahl-Ansage

Der neue Stadt-Vize der ÖVP, Christoph Brandstätter, sitzt bereits seit 2019 im Gemeinderat. Er übernimmt nach dem überraschenden Rückzug von Florian Kreibich das Amt des Salzburger Vizebürgermeisters – spart zu Beginn nicht mit kritischen Tönen zur Stadtregierung und überrascht gleich mit einer Wahl-Ankündigung ...
Der schwarze Paukenschlag vom Samstagabend hat wohl so einigen Parteimitgliedern der Salzburger Volkspartei die Feierlaune beim Stadtfest verdorben: Florian Kreibich hört bald als Vizebürgermeister auf und zieht sich zurück. Die miese Stimmung bei den Schwarzen herrschte allerdings nicht wegen des Rücktritts an sich, sondern weil Kreibich dies in Eigenregie zu einem denk ungünstigen Zeitpunkt verkündete. Hinter vorgehaltener Hand sprechen ÖVP-Insider davon, dass der interne Druck zu groß geworden sei.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.