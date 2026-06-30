Neuer ÖVP-Vize überrascht gleich mit Wahl-Ansage

Der schwarze Paukenschlag vom Samstagabend hat wohl so einigen Parteimitgliedern der Salzburger Volkspartei die Feierlaune beim Stadtfest verdorben: Florian Kreibich hört bald als Vizebürgermeister auf und zieht sich zurück. Die miese Stimmung bei den Schwarzen herrschte allerdings nicht wegen des Rücktritts an sich, sondern weil Kreibich dies in Eigenregie zu einem denk ungünstigen Zeitpunkt verkündete. Hinter vorgehaltener Hand sprechen ÖVP-Insider davon, dass der interne Druck zu groß geworden sei.